"Рома" начала работу над проектом нового стадиона

"Рома" начала разрабатывать проект нового клубного стадиона, сообщает Твиттер Stadio della Roma.
В настоящий момент Туринский политехнический институт проектирует территорию вокруг нового стадиона. Как только проект будет готов, начнется возведение стадиона.
- Строительство нового стадиона "Ромы" набирает обороты, работы могут начаться уже в этом году, - сообщила мэр Рима Вирждина Рагги. - Мы поддерживаем полезные проекты, такой, как этот, который модернизирует часть города. Уменьшение размера стадиона не повлияет на его мобильность.
О вместимости новой арены не сообщается.
The Politecnico di Torino's independent technical report is positive: #StadiodellaRoma will be built.#LoStadioSiFa pic.twitter.com/I4nVU3Wyl2– Stadio della Roma (@StadiodellaRoma) 5 февраля 2019 г.
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