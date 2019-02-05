"Рома" начала работу над проектом нового стадиона

"Рома" начала разрабатывать проект нового клубного стадиона, сообщает Твиттер Stadio della Roma.

В настоящий момент Туринский политехнический институт проектирует территорию вокруг нового стадиона. Как только проект будет готов, начнется возведение стадиона.

- Строительство нового стадиона "Ромы" набирает обороты, работы могут начаться уже в этом году, - сообщила мэр Рима Вирждина Рагги. - Мы поддерживаем полезные проекты, такой, как этот, который модернизирует часть города. Уменьшение размера стадиона не повлияет на его мобильность.

О вместимости новой арены не сообщается.