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«Рома» может расторгнуть контракт с Пасторе

22:54
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Полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе не потребуется операция на травмированном бедре. Однако клуб хочет расстаться с футболистом следующим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Причем римляне готовы не только продать хавбека, но и вовсе расторгнуть с ним контракт.

Пасторе перешел в «Рому» из «ПСЖ» за 25 миллионов евро в 2018 году. Он подписал контракт на 5 лет. За это время 30-летний аргентинец должен заработать в общей сложности 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами.

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