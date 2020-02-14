«Рома» может расторгнуть контракт с Пасторе

Полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе не потребуется операция на травмированном бедре. Однако клуб хочет расстаться с футболистом следующим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Причем римляне готовы не только продать хавбека, но и вовсе расторгнуть с ним контракт.

Пасторе перешел в «Рому» из «ПСЖ» за 25 миллионов евро в 2018 году. Он подписал контракт на 5 лет. За это время 30-летний аргентинец должен заработать в общей сложности 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами.