«Рома» может перехватить американца Рейнольдса у «Ювентуса»

«Рома» близка к подписанию футболиста «Далласа» Брайана Рейнольдса, сообщает Goal.

По информации источника, сделка по переходу 19-летнего американца в «Ювентус» находится на грани срыва. Сообщается, что римляне предлагают за футболиста 8 миллионов евро, условия личного контракта игрока — зарплата в 800 тысяч евро в год.

На счету Рейнольдса 6 результативных передач в 31 матче за «Даллас». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.