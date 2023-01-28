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Сегодня, 07:00

«Рома» может наказать Дзаньоло за отказ переходить в «Борнмут»

Мария Гусева
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«Рома» осталась недовольна отказом полузащитника Николо Дзаньоло переходить в «Борнмут» в это трансферное окно.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, римский клуб примет дисциплинарные меры к 23-летнему итальянцу.

Ранее стало известно, что игрок отказался от перехода в английский клуб, который был готов удовлетворить требуемые «Ромой» условия. Римляне хотели получить около 35 миллионов евро за трансфер.

В этом сезоне Дзаньоло сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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2.08

обе забьют - да

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Серия А, 20-й тур: «Рома» приедет в гости к «Наполи», «Милан» — «Сассуоло»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
9
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
10
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
11
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
16
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 - : -
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 - : -
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 - : -
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
29.01 22:45
Наполи – Рома
 - : -
30.01 22:45
Удинезе – Верона
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