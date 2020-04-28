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«Рома» может начать финансировать разработку новых тестов на коронавирус

13:25
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«Рома» установит партнерские отношения с местными больницами, сообщает La Repubblica.

Римский клуб хочет не только проверять игроков на наличие коронавируса, но и помогать разрабатывать более быстрые и надежные тесты для населения. Клуб предлагает наладить сотрудничество с биомедицинским кампусом и больницей, которая специализируется на инфекционных заболеваниях и исследованиях. До разработки вакцины тестирование является наиболее важным элементом восстановления нормального состояния после карантина.

Поиск быстрого, надежного и недорогого теста очень важен, и в «Роме» надеются, что медицинский персонал вместе со специалистами сможет использовать футбольное финансирование для блага. Это часть общего подхода, при котором клубы не будут отнимать у граждан какие-либо ресурсы.

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