«Рома» может начать финансировать разработку новых тестов на коронавирус

«Рома» установит партнерские отношения с местными больницами, сообщает La Repubblica.

Римский клуб хочет не только проверять игроков на наличие коронавируса, но и помогать разрабатывать более быстрые и надежные тесты для населения. Клуб предлагает наладить сотрудничество с биомедицинским кампусом и больницей, которая специализируется на инфекционных заболеваниях и исследованиях. До разработки вакцины тестирование является наиболее важным элементом восстановления нормального состояния после карантина.