«Рома» может начать финансировать разработку новых тестов на коронавирус
«Рома» установит партнерские отношения с местными больницами, сообщает La Repubblica.
Римский клуб хочет не только проверять игроков на наличие коронавируса, но и помогать разрабатывать более быстрые и надежные тесты для населения. Клуб предлагает наладить сотрудничество с биомедицинским кампусом и больницей, которая специализируется на инфекционных заболеваниях и исследованиях. До разработки вакцины тестирование является наиболее важным элементом восстановления нормального состояния после карантина.
Поиск быстрого, надежного и недорогого теста очень важен, и в «Роме» надеются, что медицинский персонал вместе со специалистами сможет использовать футбольное финансирование для блага. Это часть общего подхода, при котором клубы не будут отнимать у граждан какие-либо ресурсы.