«Рома» обыграла «Милан» и поднялась на пятое место в серии А

«Рома» на своем поле обыграла «Милан» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 3:1.

У хозяев забили Джанлука Манчини, Леандро Паредес и Брайан Кристанте. Единственный гол гостей на счету Жоау Феликса.

«Рома» поднялась на пятое место в турнирной таблице серии А с 66 очками. «Милан» идет на девятой строчке с 60 очками.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур.

18 мая 2025, 21:45. Олимпийский (Рим)

В параллельном матче «Ювентус» дома победил «Удинезе» — 2:0.

У хозяев забили Николас Гонсалес и Душан Влахович.

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А с 67 очками. «УДинезе» идет на 12-й строчке с 44 очками.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур.

18 мая 2025, 21:45. Алльянц (Турин)

В другом матче вечера «Фиорентина» дома выиграла у «Болоньи» — 3:2.

У хозяев отличились Фабиано Паризи, Амир Ричардсон и Мойзе Кин. У гостей забили Тейс Даллинга и Риккардо Орсолини.

«Фиорентина» поднялась на седьмое место в турнирной таблице серии А с 62 очками. «Болонья», у которой также 62 очка, идет на восьмой строчке, уступая «фиалкам» по дополнительным показателям.