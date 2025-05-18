«Рома» и «Милан» сыграют в 37-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 18 мая. Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция встречи пройдет на канале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.55, за пять минут до игры. Следить за ключевыми событиями игры «Рома» — «Милан» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур.

18 мая 2025, 21:45. Олимпийский (Рим)

После 36 туров серии А «Рома» с 63 очками занимала шестое место в турнирной таблице, гарантирующее участие в Лиге конференций, предыдущим соперником римлян была «Аталанта» (1:2).

У «Милана» — 60 очков и восьмая строчка, в среду красно-черные уступили в финале Кубка Италии «Болонье» (0:1). В предыдущем матче чемпионата миланцы обыграли «Болонью» (3:1).