"Рома"- "Милан": видеотрансляция матча - в 22.30

В матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 3 февраля, встречаются "Рома" и "Милан". Игра нового уик-энда серии А начнется в 22.30 по московскому времени.

"Милан" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. У "Ромы" 34 очка и пятое место.

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"Рома" - "Милан": чемпионат Италии по футболу, серия А, 22-й тур, 3 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - 22.30 (мск)

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