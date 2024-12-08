«Рома» победила «Лечче» и прервала серию из четырех поражений

«Рома» в матче 15-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Лечче» со счетом 4:1.

В составе римлян отличились Алексис Салемакерс, Джанлука Манчини, Никколо Писилли и Ману Коне. У гостей гол на счету Николы Крстовича.

«Рома» прервала серию из четырех поражений в серии А и с 16 очками расположилась на 11-м месте в турнирной таблице. «Лечче» с 13 очками — на 16-й строчке.