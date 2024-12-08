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Сегодня, 00:40

«Рома» победила «Лечче» и прервала серию из четырех поражений

Сергей Разин
корреспондент
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«Рома» в матче 15-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграла «Лечче» со счетом 4:1.

В составе римлян отличились Алексис Салемакерс, Джанлука Манчини, Никколо Писилли и Ману Коне. У гостей гол на счету Николы Крстовича.

«Рома» прервала серию из четырех поражений в серии А и с 16 очками расположилась на 11-м месте в турнирной таблице. «Лечче» с 13 очками — на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 15-й тур
07 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
4:1
Лечче

ФК Лечче
ФК Рома
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 Аталанта 15 11 1 3 38-17 34
2
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
3
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
4
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 15 6 9 0 24-10 27
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
11
 Рома 15 4 4 7 18-21 16
12
 Торино 15 4 4 7 16-20 16
13
 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
14
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
15
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
16
 Лечче 15 3 4 8 8-26 13
17
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18
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