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9 октября, 23:41

«Рома» обыграла «Лечче» благодаря голу Дибалы

Руслан Минаев
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«Рома» дома обыграла «Лечче» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В составе римлян голами отметились Крис Смоллинг и Пауло Дибала.

У гостей гол на счету Габриэль Стрефецца.

С 22-й минуты «Лечче» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мортен Юльманн.

«Рома» набрала 19 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице серии А. «Лечче» с 7 очками на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 9-й тур
09 окт, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
2:1
Лечче

ФК Лечче
ФК Рома
0
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 Наполи 10 8 2 0 25-9 26
2
 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
3
 Милан 10 7 2 1 20-10 23
4
 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
11
 Торино 10 3 2 5 8-12 11
12
 Салернитана 10 2 4 4 12-16 10
13
 Монца 10 3 1 6 9-15 10
14
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
19
 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 1
15.10 21:45
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16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
 1 : 2
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
 - : -
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Удинезе

 8 1 3
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