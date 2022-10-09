«Рома» обыграла «Лечче» благодаря голу Дибалы
«Рома» дома обыграла «Лечче» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 2:1.
В составе римлян голами отметились Крис Смоллинг и Пауло Дибала.
У гостей гол на счету Габриэль Стрефецца.
С 22-й минуты «Лечче» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мортен Юльманн.
«Рома» набрала 19 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице серии А. «Лечче» с 7 очками на 16-й строчке.
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|
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|10
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|
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|
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|
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|2
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|4
|7-11
|9
|
15
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|10
|2
|3
|5
|9-19
|9
|
16
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|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|10
|1
|4
|5
|10-17
|7
|
18
|Верона
|10
|1
|2
|7
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|5
|
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|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|1 : 0
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 1
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|2 : 1
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|2 : 0
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|0 : 0
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|2 : 2
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|3 : 2
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|1 : 2
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
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|6
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Жерар Деулофеу
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Роберто Перейра
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|5
|И
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|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|8
|1
|3
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
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