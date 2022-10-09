«Рома» обыграла «Лечче» благодаря голу Дибалы

«Рома» дома обыграла «Лечче» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В составе римлян голами отметились Крис Смоллинг и Пауло Дибала.

У гостей гол на счету Габриэль Стрефецца.

С 22-й минуты «Лечче» играл в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мортен Юльманн.

«Рома» набрала 19 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице серии А. «Лечче» с 7 очками на 16-й строчке.