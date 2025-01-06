«Рома» в римском дерби победила «Лацио»

«Рома» в матче 19-го тура чемпионата Италии победила «Лацио» со счетом 2:0.

Отличились Лоренцо Пеллегрини и Алексис Салемакерс. На 90+5-й минуте красную карточку получил форвард «Лацио» Валентин Кастельанос.

«Рома» победила «Лацио» во втором матче подряд. Последний раз такое случалось в 2016 году.

После этого матча «Рома» с 23 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Лацио» с 35 очками — на четвертой строчке.