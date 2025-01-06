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«Рома» в римском дерби победила «Лацио»

Сергей Разин
корреспондент
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«Рома» в матче 19-го тура чемпионата Италии победила «Лацио» со счетом 2:0.

Отличились Лоренцо Пеллегрини и Алексис Салемакерс. На 90+5-й минуте красную карточку получил форвард «Лацио» Валентин Кастельанос.

«Рома» победила «Лацио» во втором матче подряд. Последний раз такое случалось в 2016 году.

После этого матча «Рома» с 23 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Лацио» с 35 очками — на четвертой строчке.

Италия. Серия А. 19-й тур
05 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
2:0
Лацио

ФК Лацио
ФК Рома
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1
 Наполи 19 14 2 3 30-12 44
2
 Аталанта 18 13 2 3 43-20 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 19 11 2 6 33-27 35
5
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 17 7 7 3 25-21 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 19 7 4 8 23-28 25
10
 Рома 19 6 5 8 26-24 23
11
 Торино 19 5 6 8 19-24 21
12
 Дженоа 19 4 8 7 16-27 20
13
 Эмполи 19 4 8 7 18-22 20
14
 Верона 19 6 1 12 24-42 19
15
 Парма 19 4 7 8 25-34 19
16
 Комо 18 4 6 8 20-30 18
17
 Лечче 19 4 5 10 11-31 17
18
 Кальяри 19 4 5 10 18-32 17
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 0 : 0
5.01 20:00
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 0 : 0
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