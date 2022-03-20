«Рома» разгромила «Лацио» в римском дерби

«Рома» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии победила «Лацио» со счетом 3:0. Встреча прошла в Риме стадионе «Олимпико».

Голы забили Тэмми Абрахам (дубль) и Лоренцо Пеллегрини. Все мячи были забиты в первом тайме.

«Рома» занимает пятое место в таблице серии А. «Лацио» — шестой.