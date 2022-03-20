«Рома» разгромила «Лацио» в римском дерби
«Рома» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии победила «Лацио» со счетом 3:0. Встреча прошла в Риме стадионе «Олимпико».
Голы забили Тэмми Абрахам (дубль) и Лоренцо Пеллегрини. Все мячи были забиты в первом тайме.
«Рома» занимает пятое место в таблице серии А. «Лацио» — шестой.
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|30
|20
|6
|4
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|66
|
2
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|
5
|Рома
|30
|15
|6
|9
|50-35
|51
|
6
|Лацио
|30
|14
|7
|9
|58-45
|49
|
7
|Аталанта
|28
|13
|9
|6
|50-31
|48
|
8
|Фиорентина
|29
|14
|5
|10
|48-38
|47
|
9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|
10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|
11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|
12
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
|
20
|Салернитана
|29
|3
|7
|19
|22-68
|15
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38 тур
|18.03
|20:45
|
Сассуоло – Специя
|4 : 1
|18.03
|23:00
|
Дженоа – Торино
|1 : 0
|19.03
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|2 : 1
|19.03
|20:00
|
Интер – Фиорентина
|1 : 1
|19.03
|22:45
|
Кальяри – Милан
|0 : 1
|20.03
|14:30
|
Венеция – Сампдория
|0 : 2
|20.03
|17:00
|
Эмполи – Верона
|1 : 1
|20.03
|17:00
|
Ювентус – Салернитана
|2 : 0
|20.03
|20:00
|
Рома – Лацио
|3 : 0
|20.03
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5
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