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Сегодня, 21:56

«Рома» разгромила «Лацио» в римском дерби

Роман Шишов
Корреспондент
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«Рома» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии победила «Лацио» со счетом 3:0.
Фото OfficialASRoma, Twitter

«Рома» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии победила «Лацио» со счетом 3:0. Встреча прошла в Риме стадионе «Олимпико».

Голы забили Тэмми Абрахам (дубль) и Лоренцо Пеллегрини. Все мячи были забиты в первом тайме.

«Рома» занимает пятое место в таблице серии А. «Лацио» — шестой.

Италия. Серия А. 30-й тур
20 мар, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
3:0
Лацио
Голы
Абрахам, 1 (1:0), Абрахам, 22 (2:0), Пеллегрини, 40 (3:0)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Смоллинг Манчини Кристанте Пеллегрини (Бове, 87) Сержиу Оливейра (Верету, 81) Залевски (Винья, 74) Мхитарян Абрахам
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Хюсай (Лаццари, 52) Ачерби Лукас (Ромеро, 65) Луис Альберто Милинкович-Савич Марушич Фелипе Андерсон (Катальди, 65) Педро Иммобиле
Предупреждения
Карсдорп 48’, Манчини 53’, Залевски 73’, Сержиу Оливейра 78’  -  Педро 43’, Лукас 61’
Судьи
Иррати (Италия)

ФК Лацио
ФК Рома
1
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
6
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
7
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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18.03 20:45
Сассуоло – Специя
 4 : 1
18.03 23:00
Дженоа – Торино
 1 : 0
19.03 17:00
Наполи – Удинезе
 2 : 1
19.03 20:00
Интер – Фиорентина
 1 : 1
19.03 22:45
Кальяри – Милан
 0 : 1
20.03 14:30
Венеция – Сампдория
 0 : 2
20.03 17:00
Эмполи – Верона
 1 : 1
20.03 17:00
Ювентус – Салернитана
 2 : 0
20.03 20:00
Рома – Лацио
 3 : 0
20.03 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
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Лацио

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Ювентус

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Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
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Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

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Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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