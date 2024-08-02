«Рома» купила у «Жироны» лучшего бомбардира ла лиги прошлого сезона

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Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик перешел в «Рому», сообщает пресс-служба испанского клуба. Сумма перехода составила 30,5 миллиона евро.

Футболист будет выступать за римлян под 11-м номером.

В прошлом сезоне 27-летний Довбик стал лучшим бомбардиром ла лиги, забив 24 гола.