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Сегодня, 18:21

«Рома» купила у «Жироны» лучшего бомбардира ла лиги прошлого сезона

Виктория Кравченко
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Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик перешел в «Рому», сообщает пресс-служба испанского клуба. Сумма перехода составила 30,5 миллиона евро.

Футболист будет выступать за римлян под 11-м номером.

В прошлом сезоне 27-летний Довбик стал лучшим бомбардиром ла лиги, забив 24 гола.

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