«Рома» обыграла «Комо» и одержала четвертую победу подряд

«Рома» на своем поле победила «Комо» в матче 27-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 44-й минуте открыл форвард гостей Лукас Да Кунья. На 61-й минуте римляне отыгрались благодаря голу Алексиса Салемакерса, а две минуты спустя остались в большинстве — вторую желтую карточку получил Марк-Оливер Кемпф.

Победный мяч хозяев на 76-й минуте забил Артем Довбик.

«Рома» (43 очка) одержала четвертую победу подряд и поднялась на восьмое место в серии А. «Комо» (28) идет 13-м в турнирной таблице.