2 марта 2025, 21:54

«Рома» обыграла «Комо» и одержала четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексис Салемакерс.
Фото Global Look Press

«Рома» на своем поле победила «Комо» в матче 27-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 44-й минуте открыл форвард гостей Лукас Да Кунья. На 61-й минуте римляне отыгрались благодаря голу Алексиса Салемакерса, а две минуты спустя остались в большинстве — вторую желтую карточку получил Марк-Оливер Кемпф.

Победный мяч хозяев на 76-й минуте забил Артем Довбик.

«Рома» (43 очка) одержала четвертую победу подряд и поднялась на восьмое место в серии А. «Комо» (28) идет 13-м в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.
02 марта 2025, 20:00. Олимпийский (Рим)
Рома
2:1
Комо

«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Мидтьюлланн» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Лион» — «Сельта»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Генк»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 22 3 5 66-24 69
2
 Милан 30 18 9 3 47-23 63
3
 Наполи 30 19 5 6 46-30 62
4
 Комо 30 16 9 5 53-22 57
5
 Ювентус 30 15 9 6 52-29 54
6
 Рома 30 17 3 10 40-23 54
7
 Аталанта 30 13 11 6 41-27 50
8
 Лацио 30 11 10 9 31-28 43
9
 Болонья 30 12 6 12 38-36 42
10
 Сассуоло 30 11 6 13 36-40 39
11
 Удинезе 30 11 6 13 35-42 39
12
 Парма 30 8 10 12 21-38 34
13
 Дженоа 30 8 9 13 36-42 33
14
 Торино 30 9 6 15 34-53 33
15
 Кальяри 30 7 9 14 31-42 30
16
 Фиорентина 30 6 11 13 35-44 29
17
 Кремонезе 30 6 9 15 25-44 27
18
 Лечче 30 7 6 17 21-40 27
19
 Верона 30 3 9 18 22-52 18
20
 Пиза 30 2 12 16 23-54 18
Результаты / календарь
4.04 16:00 Лечче – Аталанта - : -
4.04 16:00 Сассуоло – Кальяри - : -
4.04 19:00 Верона – Фиорентина - : -
4.04 21:45 Лацио – Парма - : -
5.04 16:00 Кремонезе – Болонья - : -
5.04 19:00 Пиза – Торино - : -
5.04 21:45 Интер – Рома - : -
6.04 16:00 Удинезе – Комо - : -
6.04 19:00 Ювентус – Дженоа - : -
6.04 21:45 Наполи – Милан - : -
Лаутаро Мартинес
 14
Анастасиос Дувикас
 11
Расмус Хейлунн
 10
Федерико Димарко
 14
Николо Барелла
 7
Арман Лорьенте
 7
Мариано Троило
 14 1 5
Хакобо Рамон
 26 1 8
Киалонда Гаспар
 22 1 6
