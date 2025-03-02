«Рома» обыграла «Комо» и одержала четвертую победу подряд
«Рома» на своем поле победила «Комо» в матче 27-го тура итальянской серии А — 2:1.
Счет на 44-й минуте открыл форвард гостей Лукас Да Кунья. На 61-й минуте римляне отыгрались благодаря голу Алексиса Салемакерса, а две минуты спустя остались в большинстве — вторую желтую карточку получил Марк-Оливер Кемпф.
Победный мяч хозяев на 76-й минуте забил Артем Довбик.
«Рома» (43 очка) одержала четвертую победу подряд и поднялась на восьмое место в серии А. «Комо» (28) идет 13-м в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|30
|22
|3
|5
|66-24
|69
|
2
|Милан
|30
|18
|9
|3
|47-23
|63
|
3
|Наполи
|30
|19
|5
|6
|46-30
|62
|
4
|Комо
|30
|16
|9
|5
|53-22
|57
|
5
|Ювентус
|30
|15
|9
|6
|52-29
|54
|
6
|Рома
|30
|17
|3
|10
|40-23
|54
|
7
|Аталанта
|30
|13
|11
|6
|41-27
|50
|
8
|Лацио
|30
|11
|10
|9
|31-28
|43
|
9
|Болонья
|30
|12
|6
|12
|38-36
|42
|
10
|Сассуоло
|30
|11
|6
|13
|36-40
|39
|
11
|Удинезе
|30
|11
|6
|13
|35-42
|39
|
12
|Парма
|30
|8
|10
|12
|21-38
|34
|
13
|Дженоа
|30
|8
|9
|13
|36-42
|33
|
14
|Торино
|30
|9
|6
|15
|34-53
|33
|
15
|Кальяри
|30
|7
|9
|14
|31-42
|30
|
16
|Фиорентина
|30
|6
|11
|13
|35-44
|29
|
17
|Кремонезе
|30
|6
|9
|15
|25-44
|27
|
18
|Лечче
|30
|7
|6
|17
|21-40
|27
|
19
|Верона
|30
|3
|9
|18
|22-52
|18
|
20
|Пиза
|30
|2
|12
|16
|23-54
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.04
|16:00
|Лечче – Аталанта
|- : -
|4.04
|16:00
|Сассуоло – Кальяри
|- : -
|4.04
|19:00
|Верона – Фиорентина
|- : -
|4.04
|21:45
|Лацио – Парма
|- : -
|5.04
|16:00
|Кремонезе – Болонья
|- : -
|5.04
|19:00
|Пиза – Торино
|- : -
|5.04
|21:45
|Интер – Рома
|- : -
|6.04
|16:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|6.04
|19:00
|Ювентус – Дженоа
|- : -
|6.04
|21:45
|Наполи – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Анастасиос Дувикас
Комо
|11
|
|
Расмус Хейлунн
Наполи
|10
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|14
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Арман Лорьенте
Сассуоло
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|14
|1
|5
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|26
|1
|8
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|22
|1
|6
Новости