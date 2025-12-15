«Рома» и «Комо» встретятся в матче 15-го тура чемпионата Италии

«Рома» и «Комо» встретятся в матче 15-го тура итальянской серии А в понедельник, 15 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Рома» — «Комо» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур.

15 декабря 2025, 22:45. Олимпийский (Рим)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

В 14 турах чемпионата Италии «Рома» набрала 27 очков, «Комо» — 24 очка. В 14-м туре «Рома» проиграла «Кальяри» со счетом 0:1, а «Комо» уступил «Интеру» — 0:4.