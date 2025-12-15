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15 декабря 2025, 19:45

«Рома» — «Комо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Рома» и «Комо» встретятся в матче 15-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Рома» и «Комо» встретятся в матче 15-го тура итальянской серии А в понедельник, 15 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Рома» — «Комо» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур.
15 декабря 2025, 22:45. Олимпийский (Рим)
Рома
1:0
Комо

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

В 14 турах чемпионата Италии «Рома» набрала 27 очков, «Комо» — 24 очка. В 14-м туре «Рома» проиграла «Кальяри» со счетом 0:1, а «Комо» уступил «Интеру» — 0:4.

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Футбол
ФК Комо
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
24.08 21:45 Рома – Фиорентина - : -
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