«Рома» — «Комо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии
«Рома» и «Комо» встретятся в матче 15-го тура чемпионата Италии
«Рома» и «Комо» встретятся в матче 15-го тура итальянской серии А в понедельник, 15 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Рома» — «Комо» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.
В 14 турах чемпионата Италии «Рома» набрала 27 очков, «Комо» — 24 очка. В 14-м туре «Рома» проиграла «Кальяри» со счетом 0:1, а «Комо» уступил «Интеру» — 0:4.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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1
|Интер
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2
|Наполи
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|0
|0
|0-0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
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|0
|0
|0
|0-0
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7
|Аталанта
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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