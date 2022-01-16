«Рома» с минимальным счетом победила «Кальяри»

«Рома» с минимальным счетом победила «Кальяри» в матче 22-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором победного гола стал новичок команды, полузащитник Сержиу Оливейра, который реализовал пенальти в первом тайме.

«Рома» прервала серию из трех матчей без побед. У команды Жозе Моуринью стало 35 очков, и она занимает 6-е место в турнирной таблице.