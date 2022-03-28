«Рома» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Далотом

«Рома» заинтересована в подписании защитника Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португальцу не гарантировано место в стартовом составе «МЮ» и итальянский клуб надеется переманить его в серию А, пообещав регулярное игровое время.

Далот в текущем сезоне, после возвращения из аренды в «Милане», сыграл за английский клуб 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Контракт 23-летнего защитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2023 года.