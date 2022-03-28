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Сегодня, 09:45

«Рома» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Далотом

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Рома» заинтересована в подписании защитника Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португальцу не гарантировано место в стартовом составе «МЮ» и итальянский клуб надеется переманить его в серию А, пообещав регулярное игровое время.

Далот в текущем сезоне, после возвращения из аренды в «Милане», сыграл за английский клуб 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Контракт 23-летнего защитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Juventus/27-03-2022/da-alex-sandro-perisic-ballo-toure-maitland-niles-si-cambia-fasce-4302048942019_preview.shtml?reason=unauthenticated&origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FCalciomercato%2FJuventus%2
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
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 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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 - : -
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6.01 22:45
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