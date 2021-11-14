«Рома» интересуется полузащитником «Хоффенхайма» Грилличем
«Рома» интересуется полузащитником «Хоффенхайма» Флорианом Грилличем, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, римляне рассматривают возможность подписать 26-летнего австрийца бесплатно следующим летом на правах свободного агента. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2022 года.
#ASRoma are interested in #Hoffenheim's midfielder Florian #Grillitsch. His contract with Hoffenheim expires in June: he could leave in January, because he has decided not to extend it. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) November 14, 2021
В сезоне-2021/22 Гриллич провел 8 матчей за «Хоффенхайм» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
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