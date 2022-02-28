«Рома» интересуется полузащитником «Атлетико» Эррерой

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера может летом перейти в другой клуб.

По информации Mundo Deportivo, «Рома» в настоящее время является главным претендентом на приобретение футболиста.

Ранее сообщалось, что на 31-летнего мексиканца претендует «Хьюстон Динамо» из МЛС.

Контракт полузащитника с «Атлетико» действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Эррера провел 20 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.