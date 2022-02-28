«Рома» интересуется полузащитником «Атлетико» Эррерой
Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера может летом перейти в другой клуб.
По информации Mundo Deportivo, «Рома» в настоящее время является главным претендентом на приобретение футболиста.
Ранее сообщалось, что на 31-летнего мексиканца претендует «Хьюстон Динамо» из МЛС.
Контракт полузащитника с «Атлетико» действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Эррера провел 20 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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|
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|
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|
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|
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|Удинезе
|26
|6
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|29
|
15
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|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|27
|7
|5
|15
|28-49
|26
|
17
|Кальяри
|27
|5
|10
|12
|28-48
|25
|
18
|Венеция
|26
|5
|7
|14
|24-47
|22
|
19
|Дженоа
|27
|1
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|22-47
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|
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38 тур
|25.02
|20:45
|
Милан – Удинезе
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Дженоа – Интер
|0 : 0
|26.02
|17:05
|
Салернитана – Болонья
|1 : 1
|26.02
|20:05
|
Эмполи – Ювентус
|2 : 3
|26.02
|22:50
|
Сассуоло – Фиорентина
|2 : 1
|27.02
|14:35
|
Торино – Кальяри
|1 : 2
|27.02
|17:05
|
Верона – Венеция
|3 : 1
|27.02
|20:05
|
Специя – Рома
|0 : 1
|27.02
|22:50
|
Лацио – Наполи
|1 : 2
|28.02
|22:50
|
Аталанта – Сампдория
|- : -
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|Г
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Ювентус
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Чиро Иммобиле
Лацио
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Джованни Симеоне
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Доменико Берарди
Сассуоло
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
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|И
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