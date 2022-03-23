«Рома» интересуется полузащитником «Аль-Насра» Талиской

«Рома» интересуется полузащитником «Аль-Насра» Андерсоном Талиской, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 28-летний бразилец рассматривает вероятность возвращения в Европу в летнее трансферное окно. Сообщается, что римляне хотят укрепить атакующую линию и хотят приобрести футболиста, покупка которого может обойтись клубу в сумму около 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Талиска забил 15 голов и отдал 2 результативных передачи в 25 матчах за «Аль-Наср». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11,5 миллиона евро.