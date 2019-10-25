«Рома» интересуется Марселем Бюхелем

«Рома» планирует подписать центрального полузащитника, которого ищет среди свободных агентов. Приоритетная цель — бывший хавбек «Манчестер Сити» Джек Родуэлл. Если с 28-летним англичанином не удастся договориться, то римский клуб намерен предложить контракт экс-полузащитнику «Эмполи» Марселю Бюхелю, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Всего в серии А 28-летний австриец провел 66 матчей и забил 2 мяча. Какое-то время права на него принадлежали «Ювентусу» но за туринский клуб Бюхель не провел ни одного матча.

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