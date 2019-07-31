"Рома" интересуется Ловреном

"Рома" проявляет интерес к защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену. Трансферная стоимость 30-летнего хорвата оценивается в 20 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ловрен является запасным вариантом для "Ромы", если не удастся договориться о трансфере защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда. Однако римляне не готовы платить требуемые 40 миллионов за игрока "шпор".

Ловрен в прошлом сезоне провел 13 матчей в чемпионате Англии и забил один мяч. Вместе с "Ливерпулем" он выиграл Лигу чемпионов.