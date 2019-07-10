"Рома" интересуется Алдервейрелдом

"Рома" интересуется центральным защитником "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелдом, cообщает Sky Sports. Отмечается, что размер отступных по контракту бельгийца составляет 25 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Алдервейрелда с "Тоттенхэмом" будет действовать до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне 30-летний защитник провел за английский клуб 50 матчей, в которых не отметился результативными действиями и получил 5 желтых карточек.