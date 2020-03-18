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«Рома» интересуется 17-летним полузащитником «Аякса» Гравенберчем

15:18

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберч привлек внимание «Ромы», сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство римлян впечатлено игрой 17-летнего голландца и планирует приобрести его в ближайшее трансферное окно. Сообщается, что «Рома» готова отдать «Аяксу» нападающего Патрика Шика и защитника Рика Карсдорпа в обмен на Гравенберча.

На счету 17-летнего Гравенберча 4 гола и 1 результативная передача в 14 матчах за основную команду «Аякса». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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