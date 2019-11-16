«Рома» и «Милан» претендуют на Мойзе Кина

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин может вернуться в Италию. Как сообщает Corriere dello Sport, на 19-летнего форварда претендуют «Рома» и «Милан», которые хотят арендовать Кина уже в январе.

Сам Кин хочет вернуться в Италию, поскольку в «Эвертоне» он получает мало игровой практики. Кин перешел в стан «ирисок» из «Ювентуса» минувшим летом за 27,5 миллиона евро.

— Переезд в Англию был ошибкой, — сказал отец форварда Джин Кин, с которым игрок не общается. — Ему следовало подождать несколько лет. Я надеюсь, что он сможет вернуться в Италию как можно скорее. Ему нужно думать не о деньгах, а о карьере.