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«Рома» и «Милан» интересуются полузащитником «Бетиса» Фекиром

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Ромы» и «Милана», сообщает AS.

28-летний Фекир доволен своим положением в испанском клубе, однако «Бетис» нуждается в привлечении новых финансов и полузащитник может стать «разменной монетой» в трансферной политике клуба.

Предполагается, что трансфер игрока будет стоить 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в ла лиге 34 матча, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Набиль Фекир
ФК Бетис
ФК Милан
ФК Рома
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