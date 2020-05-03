«Рома» и «Лацио» возобновят тренировки

«Рома» объявила о возобновлении тренировок с 6 мая. Власти выдали соответствующее разрешение. К занятиям может приступить и «Лацио».

— Руководство «Ромы» хотело бы поблагодарить власти региона за его послабления карантинных мер к командным видам спорта, — отмечено в Twitter клуба. — На следующей неделе наши игроки пройдут медицинские осмотры и начнут индивидуальные тренировки с соблюдением правил безопасного дистанцирования в тренировочном центре Тригории.

«Сассуоло» стал первым клубом серии А, который объявил о возобновлении тренировок. «Болонья» также последовала примеру.