«Рома» и «Фиорентина» объявили о случаях коронавируса в командах

Игроки «Ромы» и «Фиорентины» заразились коронавирусом, сообщают официальные сайты клубов. Их фамилии не указаны.

В «Роме» заразились два футболиста, в «Фиорентине» — три. Напомним, что за «фиалок» выступает российский форвард Александр Кокорин.

При этом «Рома» не указала, как это делает обычно, что все указанные игроки вакцинированы. Как предполагает Football Italia, это может быть связано с тем, что среди заразившихся есть те, кто отказался делать прививку.

Согласно регламенту, вакцинированные футболисты должны оставаться на самоизоляции пять дней, а те, кто не вакцинировался — десять.