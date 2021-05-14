«Рома» и «Аталанта» хотят подписать Буффона

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может остаться в чемпионате Италии. Как сообщает Football Italia, «Рома» и «Аталанта» заинтересованы в подписании игрока, который вскоре станет свободным агентом.

11 мая 43-летний Буффон объявил, что покинет «Ювентус» после завершения сезона-2020/21. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за туринскую команду во всех турнирах, 6 из них голкипер провел на ноль.