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«Рома» и «Аталанта» хотят подписать Буффона

04:37
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может остаться в чемпионате Италии. Как сообщает Football Italia, «Рома» и «Аталанта» заинтересованы в подписании игрока, который вскоре станет свободным агентом.

11 мая 43-летний Буффон объявил, что покинет «Ювентус» после завершения сезона-2020/21. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за туринскую команду во всех турнирах, 6 из них голкипер провел на ноль.

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