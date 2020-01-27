«Рома» хочет выкупить Смоллинга за 16,5 миллиона фунтов, «МЮ» просит 25 миллионов

«Манчестер Юнайтед» не хочет снижать для «Ромы» цену выкупа 30-летнего защитника Криса Смоллинга, пишет The Sun. Как сообщает источник, римляне довольны игрой британца, находящегося в команде на правах аренды из «МЮ», но «красные дьяволы» не собираются искать компромисс в переговорах с итальянским клубом.

«Рома» предложила «Манчестер Юнайтед» 13 миллионов фунтов за Смоллинга, а также еще 3,5 миллиона в качестве потенциальных бонусов, но «Юнайтед» хотят получить за футболиста не менее 25 миллионов фунтов. Сам игрок готов пойти на понижение зарплаты, в случае, если сделка состоится.

В сезоне-2019/20 Смоллинг принял участие в 21 матче за «Рому» во всех турнирах, на его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 18 миллионов фунтов.