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«Рома» хочет выкупить контракт Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»

16:52
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«Рома» намерена выкупить права на защитника Криса Смоллинга у «Манчестер Юнайтед». Спортивный директор римского клуба Джанлука Петрачи намерен провести в ближайшее время переговоры с английской стороной, утверждает Il Tempo.

Прошедшим летом «Рома» взяла в аренду 29-летнего англичанина у «МЮ», заплатив 3 миллиона евро английскому клубу. В составе «Ромы» он провел 5 матчей во всех турнирах.

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