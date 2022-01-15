«Рома» хочет расторгнуть контракт с Сантоном

«Рома» намерена расторгнуть контракт с защитником команды Давиде Сантоном, сообщает инсайдер Николо Скира.

Римский клуб уже предложил 31-летнему итальянцу завершить трудовое соглашение, которое истекает летом 2022 года. Сейчас стороны ведут переговоры по выплате компенсации футболисту.

В нынешнем сезоне Сантон не выходил на поле в составе «Ромы».