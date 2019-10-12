«Рома» хочет продлить контракт с Коларовым и предложить ему должность в клубе

«Рома» намерена предложить новый контракт защитнику Александру Коларову. Болгарину, которому в следующем месяце исполнится 34 года, предлагается заключить соглашение до лета 2021 года, сообщает Corriere della Sera.

Также в договоре будет прописана опция продления контракта еще на один сезон. После этого римский клуб надеется предложить Коларову занять пост в структуре клуба.

В нынешнем сезоне Александр Коларов провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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