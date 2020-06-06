«Рома» хочет продлить аренду Смоллинга с обязательством выкупа

«Рома» продолжает предпринимать попытки подписать защитника Криса Смоллинга и начали переговоры с «Манчестер Юнайтед», сообщает Il Tempo.

Римляне обратились к руководству «красных дьяволов» с предложением по аренде футболиста с обязательством выкупа. «Волки» готовы предложить 3 миллиона евро за аренду футболиста и включить в сделку опцию выкупа за 14 миллионов.

Смоллинг перешел в «Рому» прошлым летом на правах аренды из МЮ. В текущем сезоне 30-летий защитник провел 28 матчей за «джаллоросси», отличившись двумя голами.