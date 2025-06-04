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4 июня 2025, 05:25

«Рома» хочет подписать защитников «Болоньи» Бекема и Лукуми

Руководство «Ромы» планирует заключить контракты с защитниками «Болоньи» Сэмом Бекема и Джоном Лукуми, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Римский клуб ищет замены Матсу Хуммельсу и Марио Эрмосо.

26-летний голландец Бекема в сезоне-2024/25 в 47 матчах за «Болонью» во всех турнирах отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

26-летний колумбиец Лукуми в сезоне-2024/25 в 44 матчах забил 1 мяч и отдал 4 голевых паса. У него контракт до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость в 18 миллионов евро.

Источник: Gianlucadimarzio
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
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