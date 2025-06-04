«Рома» хочет подписать защитников «Болоньи» Бекема и Лукуми

Руководство «Ромы» планирует заключить контракты с защитниками «Болоньи» Сэмом Бекема и Джоном Лукуми, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Римский клуб ищет замены Матсу Хуммельсу и Марио Эрмосо.

26-летний голландец Бекема в сезоне-2024/25 в 47 матчах за «Болонью» во всех турнирах отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

26-летний колумбиец Лукуми в сезоне-2024/25 в 44 матчах забил 1 мяч и отдал 4 голевых паса. У него контракт до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость в 18 миллионов евро.