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23 января 2019, 10:02

"Рома" хочет подписать полузащитника "Брешии", которого называют "новым Пирло"

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"Рома" является основным кандидатом на приобретении 18-летнего полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Sportitalia. 

Стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро. На юношу уже положили глаз такие клубы, как "Ювентус", "Милан", "Интер", "Челси" и "Арсенал". Но именно "Рома" является наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы подписать контракт с футболистом. Частью сделки может стать продажа в "Брешиу" полузащитника молодежной сборной Италии Андреа Маркуччи.

На данный момент "Брешиа" выступает в серии В. Тонали провел в этом сезоне 18 матчей в составе команды, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

ФК Брешиа
ФК Рома
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 25 21 3 1 63-12 66
2
 Ювентус 26 17 6 3 41-19 57
3
 Милан 26 16 5 5 50-32 53
4
 Болонья 26 13 9 4 39-23 48
5
 Аталанта 25 14 4 7 48-24 46
6
 Рома 25 12 5 8 45-30 41
7
 Лацио 25 12 4 9 31-26 40
8
 Фиорентина 25 11 5 9 37-29 38
9
 Наполи 25 10 7 8 34-29 37
10
 Торино 25 9 9 7 23-22 36
11
 Монца 26 9 9 8 27-30 36
12
 Дженоа 26 8 9 9 28-31 33
13
 Эмполи 26 6 7 13 22-40 25
14
 Лечче 26 5 9 12 24-43 24
15
 Удинезе 26 3 14 9 25-40 23
16
 Фрозиноне 26 6 5 15 34-55 23
17
 Сассуоло 25 5 5 15 31-48 20
18
 Верона 26 4 8 14 23-36 20
19
 Кальяри 26 4 8 14 24-47 20
20
 Салернитана 26 2 7 17 20-53 13
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23.02 22:45
Болонья – Верона
 2 : 0
24.02 17:00
Сассуоло – Эмполи
 2 : 3
24.02 20:00
Салернитана – Монца
 0 : 2
24.02 22:45
Дженоа – Удинезе
 2 : 0
25.02 14:30
Ювентус – Фрозиноне
 3 : 2
25.02 17:00
Кальяри – Наполи
 1 : 1
25.02 20:00
Лечче – Интер
 0 : 4
25.02 22:45
Милан – Аталанта
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26.02 20:30
Рома – Торино
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Интер

 22
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 24 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 21 1 5
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 17 1 4
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