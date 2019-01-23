"Рома" хочет подписать полузащитника "Брешии", которого называют "новым Пирло"
"Рома" является основным кандидатом на приобретении 18-летнего полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Sportitalia.
Стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро. На юношу уже положили глаз такие клубы, как "Ювентус", "Милан", "Интер", "Челси" и "Арсенал". Но именно "Рома" является наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы подписать контракт с футболистом. Частью сделки может стать продажа в "Брешиу" полузащитника молодежной сборной Италии Андреа Маркуччи.
На данный момент "Брешиа" выступает в серии В. Тонали провел в этом сезоне 18 матчей в составе команды, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|25
|21
|3
|1
|63-12
|66
|
2
|Ювентус
|26
|17
|6
|3
|41-19
|57
|
3
|Милан
|26
|16
|5
|5
|50-32
|53
|
4
|Болонья
|26
|13
|9
|4
|39-23
|48
|
5
|Аталанта
|25
|14
|4
|7
|48-24
|46
|
6
|Рома
|25
|12
|5
|8
|45-30
|41
|
7
|Лацио
|25
|12
|4
|9
|31-26
|40
|
8
|Фиорентина
|25
|11
|5
|9
|37-29
|38
|
9
|Наполи
|25
|10
|7
|8
|34-29
|37
|
10
|Торино
|25
|9
|9
|7
|23-22
|36
|
11
|Монца
|26
|9
|9
|8
|27-30
|36
|
12
|Дженоа
|26
|8
|9
|9
|28-31
|33
|
13
|Эмполи
|26
|6
|7
|13
|22-40
|25
|
14
|Лечче
|26
|5
|9
|12
|24-43
|24
|
15
|Удинезе
|26
|3
|14
|9
|25-40
|23
|
16
|Фрозиноне
|26
|6
|5
|15
|34-55
|23
|
17
|Сассуоло
|25
|5
|5
|15
|31-48
|20
|
18
|Верона
|26
|4
|8
|14
|23-36
|20
|
19
|Кальяри
|26
|4
|8
|14
|24-47
|20
|
20
|Салернитана
|26
|2
|7
|17
|20-53
|13
|23.02
|22:45
|
Болонья – Верона
|2 : 0
|24.02
|17:00
|
Сассуоло – Эмполи
|2 : 3
|24.02
|20:00
|
Салернитана – Монца
|0 : 2
|24.02
|22:45
|
Дженоа – Удинезе
|2 : 0
|25.02
|14:30
|
Ювентус – Фрозиноне
|3 : 2
|25.02
|17:00
|
Кальяри – Наполи
|1 : 1
|25.02
|20:00
|
Лечче – Интер
|0 : 4
|25.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|1 : 1
|26.02
|20:30
|
Рома – Торино
|- : -
|26.02
|22:45
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|22
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Оливье Жиру
Милан
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|24
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|21
|1
|5
|
|
Ламек Банда
Лечче
|17
|1
|4