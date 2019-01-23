"Рома" хочет подписать полузащитника "Брешии", которого называют "новым Пирло"

"Рома" является основным кандидатом на приобретении 18-летнего полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, сообщает Sportitalia.

Стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро. На юношу уже положили глаз такие клубы, как "Ювентус", "Милан", "Интер", "Челси" и "Арсенал". Но именно "Рома" является наиболее вероятным кандидатом на то, чтобы подписать контракт с футболистом. Частью сделки может стать продажа в "Брешиу" полузащитника молодежной сборной Италии Андреа Маркуччи.

На данный момент "Брешиа" выступает в серии В. Тонали провел в этом сезоне 18 матчей в составе команды, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.