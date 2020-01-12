«Рома» хочет подписать Мертенса

«Рома» заинтересована в форварде «Наполи» Дрисе Мертенсе. Летом 32-летний бельгиец сможет перейти в столичный клуб на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport.

Единственным препятствием могут быть условия Мертенса. Игрок хочет трехлетний контракт и зарплату в четыре миллиона евро в год.

Контракт Мертенса с «Наполи» рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за неаполитанский клуб 22 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.