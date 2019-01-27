"Рома" хочет подписать Манчини

Защитник "Аталанты" Джанлука Манчини близок к переходу в "Рому", сообщает Football Italia.

- "Рома" является одним из главных претендентов на Манчини, - заявил главный тренер "Аталанты" Пьеро Гасперини. - Но это не единственный клуб, который хочет его подписать. У Манчини есть несколько вариантов, в том числе и за пределами Италии.

22-летним защитником интересуются "Интер", "Бавария", "Эвертон", "Фулхэм" и "Вулверхэмптон". Сумма возможного трансфера в "Рому" составит 25 миллионов евро. Римский клуб предлагает ему пятилетний контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

В текущем чемпионате Италии Манчини сыграл 15 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.