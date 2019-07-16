"Рома" хочет подписать Джанлуку Манчини

Полузащитник "Аталанты" Джанлука Манчини может перейти в "Рому". Как сообщает Sky Italia, на подписание 23-летнего итальянца римляне готовы потратить 26 миллионов евро. По данным источника, "Рома" арендует на один сезон Манчини за 2 миллиона евро. После этого она выкупить игрока за 19 миллионов, а еще 5 миллионов могут быть выплачены "Аталанте" в качестве бонусов за различные показатели хавбека.

Сам Манчини после выкупа прав на него "Ромой" подпишет с клубом контракт на пять лет с общей зарплатой 10 миллионов евро.