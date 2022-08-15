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15 августа, 19:39

«Рома» хочет подписать Асенсио на замену Дзаньоло

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«Рома» хочет купить полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

Как сообщает в Twitter журналист Экрем Конур, римский клуб рассматривает 26-летнего испанца в качестве замены Николо Дзаньоло, который этим летом может перейти в «Тоттенхэм».

26-летний испанец присоединился к «Реалу» летом 2015 года. Действующий контракт заканчивается в 2023 году.

В прошедшем сезоне Асенсио сыграл 42 матча за «Реал», забил 12 мячей и сделал 2 голевые передачи во всех турнирах.

Марко Асенсио
ФК Реал
ФК Рома
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 Интер 1 1 0 0 2-1 3
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 - : -
21.08 21:45
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21.08 21:45
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Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

 2
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 2
Тома Анри

Тома Анри

Верона

 1
П
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 1
Симоне Бастони

Симоне Бастони

Специя

 1
Паоло Гильоне

Паоло Гильоне

Кремонезе

 1
И К Ж
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

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Кремонезе

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Болонья

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