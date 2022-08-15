«Рома» хочет подписать Асенсио на замену Дзаньоло

«Рома» хочет купить полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

Как сообщает в Twitter журналист Экрем Конур, римский клуб рассматривает 26-летнего испанца в качестве замены Николо Дзаньоло, который этим летом может перейти в «Тоттенхэм».

26-летний испанец присоединился к «Реалу» летом 2015 года. Действующий контракт заканчивается в 2023 году.

В прошедшем сезоне Асенсио сыграл 42 матча за «Реал», забил 12 мячей и сделал 2 голевые передачи во всех турнирах.