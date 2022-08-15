«Рома» хочет подписать Асенсио на замену Дзаньоло
«Рома» хочет купить полузащитника «Реала» Марко Асенсио.
Как сообщает в Twitter журналист Экрем Конур, римский клуб рассматривает 26-летнего испанца в качестве замены Николо Дзаньоло, который этим летом может перейти в «Тоттенхэм».
26-летний испанец присоединился к «Реалу» летом 2015 года. Действующий контракт заканчивается в 2023 году.
В прошедшем сезоне Асенсио сыграл 42 матча за «Реал», забил 12 мячей и сделал 2 голевые передачи во всех турнирах.
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|
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|0
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|1
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|0
|
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|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
18
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Верона
|1
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|20.08
|19:30
|
Торино – Лацио
|- : -
|20.08
|19:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|20.08
|21:45
|
Интер – Специя
|- : -
|20.08
|21:45
|
Сассуоло – Лечче
|- : -
|21.08
|19:30
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|21.08
|19:30
|
Наполи – Монца
|- : -
|21.08
|21:45
|
Аталанта – Милан
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Верона
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|22.08
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Рома – Кремонезе
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Сампдория – Ювентус
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Анте Ребич
Милан
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Душан Влахович
Ювентус
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Тома Анри
Верона
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|П
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|
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Паоло Гильоне
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Луиш Машимиану
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|1
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