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«Рома» хочет избавиться от пункта об отступных в контракте Пеллегрини

06:36
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«Рома» ведет переговоры по новому контракту с полузащитником Лоренцо Пеллегрини, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римский клуб предлагает 25-летнему итальянцу соглашение до конца июня 2025 года и хочет избавиться от пункта об отступных за футболиста, в котором прописана сумма в размере 30 миллионов евро.

Пеллегрини — воспитанник «Ромы». В сезоне-2020/21 он провел 47 матчей за команду, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.

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Иван Торопцев все материалы автора

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