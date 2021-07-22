«Рома» хочет избавиться от пункта об отступных в контракте Пеллегрини

«Рома» ведет переговоры по новому контракту с полузащитником Лоренцо Пеллегрини, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римский клуб предлагает 25-летнему итальянцу соглашение до конца июня 2025 года и хочет избавиться от пункта об отступных за футболиста, в котором прописана сумма в размере 30 миллионов евро.

Talks in progress for Lorenzo #Pellegrini's contract extension with #ASRoma until 2025. Roma also want to delete the release clause by € 30M. #transfers https://t.co/Or7Q2jugOY — Nicol? Schira (@NicoSchira) July 22, 2021

Пеллегрини — воспитанник «Ромы». В сезоне-2020/21 он провел 47 матчей за команду, на его счету 11 голов и 9 результативных передач.