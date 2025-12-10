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10 декабря 2025, 18:25

«Рома» хочет арендовать Зиркзе у «МЮ»

Ана Горшкова
Корреспондент

«Рома» начала переговоры с «Манчестер Юнайтед» об аренде нападающего команды Джошуа Зиркзе в зимнее трансферное окно, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара получил одобрение на сделку от владельцев и планирует поездку в Англию. Желание «Ромы» подписать Зиркзе связано с неудачной арендой у «Брайтона» Эвана Фергюсона, который за 14 матчей забил один гол. Клуб готов досрочно вернуть его в клуб, чтобы освободить место для нового форварда.

Сообщается, что римляне ведут переговоры с «МЮ», предлагая аренду 24-летнего игрока с правом выкупа, который станет обязательным при достижении определенных условий.

В нынешнем сезоне Зиркзе провел 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: Gazzetta dello Sport
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
Джошуа Зиркзе
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3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
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 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
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23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
23.08 00:00 Фрозиноне – Ювентус - : -
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23.08 00:00 Интер – Монца - : -
23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
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