«Рома» хочет арендовать Зиркзе у «МЮ»

«Рома» начала переговоры с «Манчестер Юнайтед» об аренде нападающего команды Джошуа Зиркзе в зимнее трансферное окно, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара получил одобрение на сделку от владельцев и планирует поездку в Англию. Желание «Ромы» подписать Зиркзе связано с неудачной арендой у «Брайтона» Эвана Фергюсона, который за 14 матчей забил один гол. Клуб готов досрочно вернуть его в клуб, чтобы освободить место для нового форварда.

Сообщается, что римляне ведут переговоры с «МЮ», предлагая аренду 24-летнего игрока с правом выкупа, который станет обязательным при достижении определенных условий.

В нынешнем сезоне Зиркзе провел 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.