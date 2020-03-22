«Рома» готова включить Флоренци в сделку по Кастровилли

Чтобы убедить владельца «Фиорентины» Роко Комиссо и спортивного директора клуба Даниэле Праде продать хавбека Гаэтано Кастровилли, «Рома» готова включить в сделку полузащитника Алессандро Флоренци, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Валенсию», сообщает Corriere dello Sport.

Правда, сам Флоренци пока не уверен, что хочет играть в Италии за какой-либо клуб, кроме «Ромы».

23-летний Кастровилли был приобретен «Фиорентиной» летом 2017-го у «Бари» за 1,2 миллиона евро, но последующие два года отыграл на правах аренды за «Кремонезе». В нынешнем сезоне хавбек провел за «Фиорентину» 26 матчей, отметившись 3 голами и 2 передачами. Его контракт с тосканским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее появлялась информация, что «Фиорентина» готовы расстаться с Кастровилли не менее чем за 40 миллионов евро.