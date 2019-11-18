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«Рома» готова расторгнуть договор аренды Калинича

08:57
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Нападающий Никола Калинич может покинуть «Рому». Римский клуб готов расторгнуть арендный договор 31-летнего хорвата, права на которого принадлежат «Атлетико», сообщает Marca.

В конце октября Калинич получил травму, из-за которой выбыл на несколько месяцев. «Рома» хочет отказаться от услуг игрока, чтобы осуществить новые покупки в зимнее трансферное окно.

Калинич успел провести за «Рому» только пять матчей. Ожидается, что в этом календарном году он не вернется больше на поле.

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