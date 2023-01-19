«Рома» готова продать полузащитника Дзаньоло в январе за 35-40 миллионов евро

«Рома» готова продать полузащитника Николо Дзаньоло уже в январе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Стороны не могут договориться о продлении контракта, который рассчитан до июня 2024 года. Римляне оценивают футболиста в 35-40 миллионов евро.

В подписании 23-летнего игрока заинтересованы «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия».

В сезоне-2022/23 23-летний Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за «Рому».