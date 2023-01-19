«Рома» готова продать полузащитника Дзаньоло в январе за 35-40 миллионов евро
«Рома» готова продать полузащитника Николо Дзаньоло уже в январе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Стороны не могут договориться о продлении контракта, который рассчитан до июня 2024 года. Римляне оценивают футболиста в 35-40 миллионов евро.
В подписании 23-летнего игрока заинтересованы «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия».
В сезоне-2022/23 23-летний Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за «Рому».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|
4
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
5
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
6
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
7
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|
8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
9
|Фиорентина
|18
|6
|5
|7
|21-24
|23
|
10
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|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|
11
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|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
13
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
14
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
15
|Салернитана
|18
|4
|6
|8
|23-35
|18
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
17
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|- : -
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|- : -
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5
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