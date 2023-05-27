«Рома» готова продать Абрахама за 45 миллионов евро

«Рома» в летнее трансферное окно может позволить нападающему Тэмми Абрахаму уйти в другой клуб.

Как сообщает Il Messaggero, спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинто хочет получить за игрока 45 миллионов евро.

«Челси» имеет право обратного выкупа Абрахама за 80 миллионов евро, но лондонский клуб не собирается им пользоваться. Также на игрока претендуют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».