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«Рома» — «Фиорентина»: Шомуродов и Кокорин не попали в стартовые составы

20:51
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«Фиорентина» в первом туре чемпионата Италии на выезде сыграет против «Ромы». Стали известны стартовый составы команд на эту встречу.

Новичок римлян Элдор Шомуродов не попал в основной состав. «Фиорентина» также не включила в основу российского форварда Александра Кокорина. Оба футболиста остались в запасе.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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