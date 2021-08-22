«Фиорентина» в первом туре чемпионата Италии на выезде сыграет против «Ромы». Стали известны стартовый составы команд на эту встречу.

Новичок римлян Элдор Шомуродов не попал в основной состав. «Фиорентина» также не включила в основу российского форварда Александра Кокорина. Оба футболиста остались в запасе.