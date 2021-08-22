«Рома» — «Фиорентина»: Шомуродов и Кокорин не попали в стартовые составы
20:51
«Фиорентина» в первом туре чемпионата Италии на выезде сыграет против «Ромы». Стали известны стартовый составы команд на эту встречу.
Новичок римлян Элдор Шомуродов не попал в основной состав. «Фиорентина» также не включила в основу российского форварда Александра Кокорина. Оба футболиста остались в запасе.
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