4 мая, 21:03

«Рома» обыграла «Фиорентину» в домашнем матче

Алина Савинова

«Рома» на своем поле победила «Фиорентину» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:0.

На 45+5-й минуте с передачи экс-нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова отличился Артем Довбик, гол которого стал единственным в этой игре.

«Рома» с 63 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» (59) остается на восьмой строчке.

12 мая команда из Рима на выезде сыграет против «Аталанты», «фиолетовые» в этот же день отправятся в гости к «Венеции».

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.
04 мая, 19:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Фиорентина
  • serkonol

    будет замечательно, если попадут в лч. но календарь сложный.

    05.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Дед - лучший

    04.05.2025

    • «Болонья» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча серии А

    «Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью в серии А
