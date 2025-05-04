«Рома» обыграла «Фиорентину» в домашнем матче

«Рома» на своем поле победила «Фиорентину» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:0.

На 45+5-й минуте с передачи экс-нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова отличился Артем Довбик, гол которого стал единственным в этой игре.

«Рома» с 63 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» (59) остается на восьмой строчке.

12 мая команда из Рима на выезде сыграет против «Аталанты», «фиолетовые» в этот же день отправятся в гости к «Венеции».