«Рома» и «Фиорентина» встретятся в 35-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 4 мая. Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция встречи пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.55, за пять минут до игры. Следить за ключевыми событиями игры «Рома» — «Фиорентина» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.

04 мая, 19:00. Olimpico (Рим)

После 34 туров серии А «Рома» с 60 очками занимала шестое место в турнирной таблице, предыдущим соперником римлян был «Интер» (1:0). У «Фиорентины» — 59 очков и восьмая строчка, флорентийцы в предыдущем туре обыграли «Эмполи» (2:1).