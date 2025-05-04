Футбол
4 мая, 17:10

«Рома» — «Фиорентина»: онлайн-трансляция матча серии А

«Рома» и «Фиорентина» встретятся в чемпионате Италии 4 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Рома» и «Фиорентина» встретятся в 35-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 4 мая. Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция встречи пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.55, за пять минут до игры. Следить за ключевыми событиями игры «Рома» — «Фиорентина» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.
04 мая, 19:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:0
Фиорентина

После 34 туров серии А «Рома» с 60 очками занимала шестое место в турнирной таблице, предыдущим соперником римлян был «Интер» (1:0). У «Фиорентины» — 59 очков и восьмая строчка, флорентийцы в предыдущем туре обыграли «Эмполи» (2:1).

ФК Рома
ФК Фиорентина
«Лацио» в гостях обыграл «Эмполи» в серии А

«Аталанта» на выезде разгромила «Монцу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 8 0 3 26-12 24
2
 Рома 11 8 0 3 12-5 24
3
 Милан 11 6 4 1 17-9 22
4
 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
5
 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
6
 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
7
 Комо 11 4 6 1 12-6 18
8
 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
9
 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
10
 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
11
 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
12
 Торино 11 3 5 3 10-16 14
13
 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
14
 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
15
 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
16
 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
17
 Парма 11 1 5 5 7-14 8
18
 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
19
 Верона 11 0 6 5 6-16 6
20
 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 17:00 Кальяри – Дженоа - : -
22.11 17:00 Удинезе – Болонья - : -
22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус - : -
22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
23.11 14:30 Верона – Парма - : -
23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
23.11 22:45 Интер – Милан - : -
24.11 20:30 Торино – Комо - : -
24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Риккардо Орсолини
Риккардо Орсолини

Болонья

 5
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Эмиль Хольм
Эмиль Хольм

Болонья

 4
Яри Вандепутте
Яри Вандепутте

Кремонезе

 4
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 4
И К Ж
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 9 1 2
Реда Белаян
Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян
Первис Эступиньян

Милан

 6 1 1
Вся статистика

