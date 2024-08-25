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25 августа, 23:39

Гол Шомуродова не спас «Рому» от поражения в матче с «Эмполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пауло Дибала.
Фото Reuters

«Рома» дома уступила «Эмполи» в матче второго тура итальянской серии А — 1:2.

Победу гостям принесли голы Эммануэла Гьяси (45-я минута) и Лоренцо Коломбо (пенальти, 61-я). Единственный мяч римлян на 80-й минуте забил экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.

«Рома» (1 очко) не сумела победить во втором матче подряд и занимает 15-е место в серии А. «Эмполи» (4) поднялся на шестую строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 2-й тур
25 авг, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
1:2
Эмполи

Источник: Таблица серии А
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Рома
ФК Эмполи
0
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5
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6
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7
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
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